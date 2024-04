For the latest edition of MMSCENE STYLE STORIES titled “Timeless,” model Matas Kavaliauskas at MBOYS Agency, is captured by photographer Vaidas Jokubauskas. In charge of the styling is Vainotas Jakstas.

For this session, Matas is wearing selected pieces from Zara, Diesel, Eytys, Weekday, Karl Lagerfeld, H&M Studio, Koi, Rugile Sadauskaite, and COS.

Photography – Vaidas Jokubauskas @vaidas_jokubauskas

Style – Vainotas Jakstas @vainotas_

Model – Matas Kavaliauskas @matrokis

“MBOYS AGENCY” @mboysagency