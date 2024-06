For the latest edition of MMSCENE STYLE STORIES photographer Salvatore Enrico Defilippo captures model Alexis Meziani at Fashion Model Management. In charge of styling is Domenico Diomede, assisted by Giulia Capone, Luigi Nappi, and Daniela Del Vecchio. Make up is done by Carlo Mauro.

For this session, Alexis is wearing selected pieces from Dsquared2, Pence, Isabel Marant, Dolce & Gabbana, Gianvito Rossi, Ferragamo, N21, Diesel, Valentino, Moschino, and Roberto Cavalli.

Photographer: Salvatore Enrico Defilippo @salvatoredefilippophotography

Stylist: Domenico Diomede @diomede_domenico

Stylist assistant: Fabiana Borriello @fabianaborrielloo

Giulia Capone @giulia._capone

Luigi Nappi @luiginappi

Daniela Del Vecchio @dany_del_vecchio

Make-up artist: Carlo Mauro @carlomauro_

Model: Alexis Meziani @alexismeziani

Agency : FASHION MODEL MANAGEMENT @fashionmodeL.it

BTS: lva Koguashvili @________iko________