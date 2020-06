MMSCENE STYLE STORIES: Lazarro & Jordan by Samuel Ramirez

Discover our latest MMSCENE STYLE STORIES exclusive session featuring Lazarro and Jordan, both with Ford Models LA, captured by fashion photographer Samuel Ramirez. In charge of styling was Tiffany Briseno, with set design and prop styling from Martha Bernabe, and grooming by beauty artist Anna Bernabe.

For the story models are wearing selected pieces from Acne Studios, Dries van Noten, Our Legacy, Dr. Collectors, John Elliott, Jason Denham, Uno de 50, Dr. Martens, Remi Relief, Off White, Vans, Ron Herman, MCQ, and Levi’s.





Jordan

Shirt Acne Studios

Reversible Vest Dries van Noten

Black pants Our legacy

Green shoes Dr. Martens

Lazaro

Daisy shirt John Elliott

jeans Jason Denham

Jordan

Daisy T-shirt Vintage

trousers Acne Studios

Lazaro

pants Dries van Noten

silver ring Uno de 50

Jordan

Blue shirt Ron Herman

shirt Acne Studios

Black shorts John Elliott

silver ring & chain Uno de 50

Lazaro

bomber jacket Remi Relief

pants Dr. Collectors Teddy Forever

Grey low-top Vans

Lazarro

Black pants Dries Van Noten

silver ring Uno de 50

Jordan

Denim Jacket Off White

necklace, ring Uno de 50

Jordan

Turtleneck Acne Studios

Pants John Elliott

Vest Vans

Lazarro

Shirt John Elliott

Dress shirt MCQ

Pants Levi’s

Shoes Dr. Martens

Lazaro

sheer top Our Legacy

Jeans Dr. Collectors

Shoes Dr. Martens

Lazaro

jacket Remi Relief

Pants Dr. Collectors Teddy Forever

Grey low-top Vans

Hat Acne Studios

Photographer Samuel Ramirez – www.samuelramirez.us

Stylist Tiffany Briseno – www.tiffanybriseno.com

Set Design & Props Martha Bernabe

Groomer Anna Bernabe

Models Lazarro and Jordan at Ford Models LA