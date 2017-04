MMSCENE STYLE STORIES: SIT IN by Daniela Glunz

Sit in story exclusively captured for MMSCENE STYLE STORIES by fashion photographer Daniela Glunz features Niklas at M4 Models, Justus and Enzo at PMA Models, Anton at Core Management and Dan Cameron at Modelwerk. In charge of styling was Sayuri Bloom, makeup is work of Julia Junglas at Ballsaal using Chanel, with hair by Christian Olivier at Ballsaal using Balmain Hair and Dennis Brandt at Bigoudi using Redken.

For more of the session continue below:



Glasses BARTON PERREIRA

Trouser VERSACE

Fakefur Jacket PARAPHRASE

Skull Ring NICOLE KORNELI

Necklace, Earring VINTAGE



Trousers TOMMY HILFIGER

Kimono STYLISTS ARCHIVE

Skull Ring NICOLE KORNELI

Necklace VINTAGE



left to right

Trousers and Belt MAX MARA

Jacket SCOTCH&SODA

Trousers TOMMY HILFIGER

Trousers VERSACE

Shirt LOCONTAY



Glasses EYEVAN

Kimono VINTAGE

Scarf ZARA



Glasses LEISURE SOCIETY

Trouser VERSACE

Vest ERRA BERLIN

Sakko and Pants GUESS



Sakko and Pants TOMMY HILFIGER

Shirt LOCONTAY

Hat COS



left to right

shirt LOCONTAY

Fur vest XASSA

Trousers VERSACE

Glasses DIOR

Pullover GUESS

Vest ERRA BERLIN

Trousers LEVIS

Glasses EYEVAN

Hat Zara



Shirt LOCONTAY

Fur vest XASSA



Scarf ZARA

Trousers GUESS

Belt TOMMY HILFIGER

Necklace BIJOU BRIGITTE

Glasses LEISURE SOCIETY

Skull Ring NICOLE KORNELI

Bracelet VINTAGE



Scarf ZARA

Trousers SCOTCH&SODA



Fur Coat FENDI VINTAGE

Shirt PADAGONIA

Hat MANGO