For the latest edition of MMSCENE PORTRAITS photographer David Sierra captures and styles model Axel Wuest from Let It Go Management.

For this session, Axel is wearing selected pieces from Henrik Vibskov, Dries Van Noten, Dolce & Gabbana (D&G), Comme des Garçons, Phillip Lim, and Sigma.

Photography and Styling – David Sierra @davidsierra_

Model – Axel Wuest @axelwuest at @letitgomgmt