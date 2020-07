MMSCENE PORTRAITS: Donat by Oleg Borisuk

The handsome Donat at Wam Models teams up with fashion photographer Oleg Borisuk for the latest MMSCENE PORTRAITS exclusive session. In charge of styling was Kiss Mark, assisted by Gergely Varga. Beauty is work of makeup artist Zsofi Hajdu at The Vision Makeup School. Photo assistance by Henrietta Halasi.

For the story Donat is wearing selected pieces from Kissmark, Maison Martin Margiela, Hugo Boss, Massimo Dutti, VH Studios, DR Martens, Givenchy, Zara, Asos, JZhong, and Reddsplacecouture.





Laque Overal: Kissmark

Suit coat : Massimo Dutti

Flame glasses: VH Studios

Boots: DR Martens

Suit: Givenchy

Chaps: Kissmark

Shirt: Zara

Laque trousers: Asos

Trousers: Kissmark

Meteor sunglasses: JZhong

Vintage vestern boots : maison Martin Margiela / Sputnyik Shop

Suit coat: Hugo Boss painted by stylist

Suit coat: Givenchy

Mirros Cyclops Glasses: Reddsplacecouture

Shirt: Zara

Laque trousers: Asos

Suit coat : Massimo Dutti

Trousers: Kissmark

Vintage vestern boots : maison Martin Margiela

Sputnyik Shop

Suit coat: Hugo Boss painted by stylist

Photographer: Oleg Borisuk – olegborisuk.com

Stylist: Kiss Mark – www.kissmarkdesign.com

Makeup Artist: Zsofi Hajdu at The Vision Makeup School

Hair Stylist: Laszlo Pasztor

Model: Donat at Wam Models

Photo Assistant: Henrietta Halasi

Stylist Assistant: Gergely Varga