MMSCENE STYLE STORIES: Kristijan, Evan & Mattia by Alexander Van Keulen

Pin 0 Shares

Models Kristijan Besirovic at Elite, Evan Pankratov and Mattia Tresoldi at I Love Models team up for the latest MMSCENE STYLE STORIES exclusive session captured by fashion photographer Alexander Van Keulen. In charge of styling was Stefano Guerrini, with grooming from beauty artist Cosimo Bellomo.

Models are wearing selected pieces from top brands such as John Richmond, Christian Pellizzari, Ermanno Scervino, Lucio Vanotti, Sandro, N°21, and more.

Discover more after the jump:



Evan, on the left:

Coat IMPERMEABILE

turtleneck DOPPIAA

trousers TAGLIATORE

Kristijan, in the middle:

Suit DOPPIAA

earrings (all through the editorial) MODEL’S OWN

Bag CAMPOMAGGI

Mattia, on the right:

Total Look SANDRO

glasses MOSCOT

earrings (all through the editorial) MODEL’S OWN

Evan, on the left:

Shearling SALVATORE SANTORO

trousers CINI

Hats SUPERDUPER HATS

Kristijan, on the right:

Total Look DONDUP

Fur JOHN RICHMOND

trousers TAGLIATORE

shoes GUARDIANI

Trousers CINI

hats SUPERDUPER HATS

necklace MARINA FOSSATI

Total Look ERMANNO SCERVINO

eyewear MOSCOT

necklace RADÀ

Total Look ANTONIO MARRAS

hat RADÀ

Total Look N°21

Coat MISSONI

suit CHRISTIAN PELLIZZARI

waistcoat SERDAR LONDON

Total look VÌEN

Evan, on the left:

Coat JOHN RICHMOND

suit JOHN RICHMOND

shirt SHIRTSTUDIO

Mattia, on the right:

Coat LUCIO VANOTTI

waistcoat CINI

trousers CHRISTIAN PELLIZZARI

Coat GIACOMO MORELLI MRLGCM

trousers TELA GENOVA

Cardigan GIACOMO MORELLI MRLGCM

trousers ENTRE AMIS

bag CAMPOMAGGI



Photographer: Alexander Van Keulen

Stylist: Stefano Guerrini

Grooming: Cosimo Bellomo

Models: Kristijan Besirovic @Elite; Evan Pankratov @I Love; Mattia Tresoldi @I Love

Stylist’s assistants: Marta Battistella; Fabiana Guigli; Vittoria Parola