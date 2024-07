For the latest edition of MMSCENE STYLE STORIES photographer Felice Patti captures model Jēkabs Eduards Bārzdiņš from Persona Milano, assisted by Carlo Josè Pajadan and Alice Lisi. Styling is done by Federica Giardina.

For this session, Jēkabs is wearing selected pieces from Trussardi, Tommy Hilfiger, Kuss, Boss, Avignon, Daniel Springs, Nike, Marsèll, Aria Princigalli, Intimissimi, Senyon, Andrea Pompilio, Basile, and Dickies.

Photography – Felice Patti @feelicepatti

Styling – Federica Giardina @giardiriri

Model – Jēkabs Eduards Bārzdiņš @jekabs_barzdins

from Persona Milano @persona_milano

Photo Assistant 1 – Carlo Josè Pajadan @js.crl

Photo Assistant 2 – Alice Lisi @allisonlisi_

Location: Convent House of Nazareth, Milan