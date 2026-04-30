Marco Maria Maffei by Tommaso Aprilino for MMSCENE Exclusive

Model Marco Maria Maffei stars in the latest MMSCENE STYLE STORIES editorial photographed by Tommaso Aprilino. Set inside an intimate interior, the series moves through quiet tension, controlled posing, and a cinematic sense of solitude. Maffei shifts between relaxed tailoring, exposed layers, and sharper styling moments. Fashion stylist Domenico Diomede shapes the wardrobe direction, with fashion coordination by Anna Samà and assistant styling by Chiara Lucente and Ilenia Scilingo. Make-up artist Giacomo Marazzi and hair stylist Jury Mangone complete the beauty direction.
The wardrobe features pieces from Canaku, Pence 1979, Roberto Cavalli, Diesel, Dsquared2, Random Identities by Stefano Pilati, Trussardi, Police, Minoronzoni, Patrizia Pepe, and Cult. Casting comes from Fabio Carrusci, with production by Marco Baralis. Across the images, Aprilino builds a mood around stillness, interior light, and the tension between dressed and undone, placing Maffei in a private setting that reads as both elegant and slightly restless.
Photographer: Tommaso Aprilino
Fashion Stylist: Domenico Diomede
Fashion Coordinator: Anna Samà
Assistant Stylist: Chiara Lucente & Ilenia Scilingo
Make-Up Artist: Giacomo Marazzi
Hair Stylist: Jury Mangone
Model: Marco Maria Maffei at Fashion Model Management
Casting: Fabio Carrusci
Production: Marco Baralis