MMSCENE PORTRAITS Tie Me Up by Armando Branco & JDO Academy

Fashion photographer Armando Branco captured Tie Me Up exclusive story for MMSCENE PORTRAITS featuring Alain, Axel, Daan, Floris, Ian, Jerry, Jess, Kevin, Laurynas, Michiel, Mourad, Pedro, and Rutger, all with FIC Model Mngmt. For the session models are wearing unique neckwear by Corne Gabriels.

In charge of beauty were JDO Academy students Nynke de Jong, Jolanda v Pareren, Taijen Milan, Laura Landman, Sabrina Serruti, Loraine Sterk, Yolanda van de Ven, Lily Ong, Shirin Rahnamai, Eline Kampman, Selin Turgay, Fardau Hesselink, and Michelle Bijland, suppervised by Juliette den Ouden.

Discover more of the story below:





