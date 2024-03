MMSCENE STYLE STORIES: Jeanius by Tim Gerges

For the latest edition of MMSCENE STYLE STORIES titled “Jeanius” Tim Gerges photographes the shoot, directed by Ky Bxshx, styled by Jordan Potgieter, with assistance from Tevin Malu. Grooming is done by Candice Kuit.

Models Benjamin Jackson, Aadam Mazena, Fii Sarpong, Senzo Lingani, Shakes Mbolekwana, Willem de Klerk, Seigneur Bewa, Victor Sion, Kola Cohen, Sean Black, Luc Rushmere, and Caleb Neilson, take center stage, all represented by Boss Models Cape Town.

Director – Ky Bxshx @kybxshx

Photographer – Tim Gerges @timgerges

Styling – Jordan Potgieter @rhinestone_cowboii

Styling Assistant – Tevin Malu @tevin.malu

Grooming – Candice Kuit @themakeupcompany

Models:

Benjamin Jackson @benjamin___jackson

Aadam Mazena @el_aadam

Fii Sarpong @fiifiannansarpong

Senzo Lingani @senzo_lingani

Shakes Mbolekwana @shakesdollasign

Willem de Klerk @wim_dk

Seigneur Bewa @jaybewa__

Victor Sion @vicnvick

Kola Cohen @kola.cohen

Sean Black @seanblxck

Luc Rushmere @lucrushmere

Caleb Neilson

All from Boss Models Cape Town

@bossmodelsa @boysofboss