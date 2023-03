Backstage at VERSACE Menswear Fall Winter 2023 Runway Collection

VERSACE Menswear collection was revealed alongside the womenswear one in Los Angeles, which for the first time in years takes ready to wear from Milano fashion week schedule. The runway show took Donatella Versace and her crew to Los Angeles to present a classic new twist on Versace’s DNA.

Discover the striking backstage moments captured at Versace runway show in Los Angeles – all photos courtesy of Versace.

MORE – see the complete VERSACE Fall Winter 2023 runway collection on DSCENE. Continue reading for the complete cast and show creative team:

Designer: Donatella Versace

Creative Directors: Charles Levai, Kevin Tekinel

Fashion Editor/Stylist: Jacob K

Hair Stylist: Guido Palau

Makeup Artist: Pat McGrath

Casting Directors: Giulia Massullo, Piergiorgio Del Moro

Models: Abas Abdirazaq, Abbey Lee, Adam Castellano, Adut Akech, Akbar Shamji, Alaato Jazyper, América González, Angelina Kendall, Anna Ewers, Annemary Aderibigbe, Anok Yai, Anthony Thomason, Avanti Nagrath, Awar Odhiang, Babacar N’doye, Braien Vaiksaar, Camille Chifflot, Cheikh Dia, Craig Shimirimana, Dante Scheck, Diane Chiu, Emily Ratajkowski, Felice Nova Noordhoff, Fernando Lindez, Gigi Hadid, Hana Grizelj, He Cong, Heather Diamond Strongarm, Ida Heiner, Imaan Hammam, Irina Shayk, Ivan de Pineda, Jeanne Cadieu, Jecardi Sykes, Jill Kortleve, Julia Nobis, Kaan Canbulat, Karolina Spakowski, Kendall Jenner, Kevon Adonis Gyamfi, Kiki Willems, Liu Wen, Lucy Markovic, Lulu Wood, Malik Anderson, Mariacarla Boscono, Mark Vanderloo Jr., Mathieu Simoneau, Mika Schneider, Mila van Eeten, Misato Nakajima, Momo Ndiaye, Naomi Campbell, Nora Attal, Nyawurh Chuol, Ottawa Kwami, Rachel Marx, Raynara Negrine, Rianne Van Rompaey, Sacha Quenby, Scott Barnhill, Serigne Lam, Sherry Shi, Sihana Shalaj, Silas Lutz, Sora Choi, Stella Maxwell, Sun Mizrahi, Taemin Park, Tinka Carleton-Smith, Tyson Ballou, Victoria Fawole, Vittoria Ceretti, Yilan Hua



For more runway videos subscribe to DSCENE’s YouTube channel.